Spalletti: "Ho visto Kean e Comuzzo insieme, gli ho detto «Stai attento che adesso fa gol anche a te»"

Comuzzo e Kean brillano nella Fiorentina e sono stati chiamati in Nazionale da Luciano Spalletti. Ne ha parlato il CT azzurro

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa da Coverciano all'inizio del ritiro azzurro, queste le parole del commissario tecnico sui due giocatori della Fiorentina Comuzzo e Kean:

"Stamattina mi sono capitati davanti Comuzzo e Kean insieme, gli ho detto a Comuzzo stai attento che adesso fa gol anche a te che ci giochi insieme. Kean sta facendo benissimo e siamo contentissimi perchè sta segnando contro tutti. ha delle qualità e delle criticità, adesso sta portando il livello delle qualità più alto rispetto a quello delle criticità.

Kean è più di corsa, è più di gamba, può giocare anche esterno, è uno che fa reparto da solo, Retegui è più da area di rigore, sa tirare in porta con le spalle girate, sa trovare la porta, è bravo a vedere dove non guarda, a vedere al contrario. Kean adesso sta facendo vedere anche questo, ieri ha segnato in tutti i modi, quei gol li fanno vedere che è completo. Retegui prima punta e Kean a girargli intorno. Kean ha questo problemino che aveva anche prima della partita di ieri, che va gestito, non è peggiorato dopo la partita di ieri, per un paio di giorni si sta attenti. Avere durante la partita un'alternativa importante è altrettanto importante, decidere di decidere è importante.

Comuzzo è un calciatore molto attento, fisico, l'ho visto da vicino, è molto grande, l'ho abbracciato. Forte a fare il difensore, è un giocatore pulito, sa giocare con la palla, ha personalità anche se è giovanissimo. I ragazzi che si mettono in mostra ci fanno piacere, il talento ci piace e il talento non ce lo hanno solo quelli che fanno i numeri 9 o i numeri 10, chi limita chi ha davanti ha talento e lui ha questa grande capacità di far giocare male i giocatori che ha davanti.

Ieri quello che ha fatto Kean è una roba importante per chi fa il suo ruolo, i movimenti che fa a campo aperto, come si è sbarazzato ieri del diretto marcatore sul terzo gol, il movimento a tagliare sul primo gol anche è molto importante. Comuzzo esperimento? Gioca nella Fiorentina che è in cima alla classifica. Dobbiamo stare attenti a non fargli diventare presuntuosi questi ragazzi, lui come Vierchowod? Per adesso solo nel nome perchè si chiamano tutti e due Pietro, io gli auguro di diventare come lui..."

IL LITIGIO TRA PALLADINO E I GIORNALISTI DI RADIO RAI

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