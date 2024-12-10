Spalletti: "Kean ha fatto passi in avanti e mostrato una maturazione notevole. In area è fortissimo"

Il commento del c.t. Luciano Spalletti sul rendimento di Kean in Nazionale: "È maturato

A margine dell'evento Sfumature di Azzurro, il c.t Luciano Spalletti ha parlato dell'attacco degli Azzurri, soffermandosi anche sui progressi fatti da Moise Kean. Queste le parole del tecnico riportate da TMW:

"Il centravanti è sempre un terminale importantissimo per portare a casa il risultato. Sono convinto che Retegui abbia le potenzialità per poter competere con chiunque, oramai è diventato completo dentro l'area di rigore. Ha ancora qualcosa da migliorare quando va in giro per il campo e a relazionarsi con la squadra, ma dentro l'area è fortissimo come lo è Kean: anche lui ha fatto passi in avanti, mostrato una maturazione notevole e l'abbiamo potuto apprezzare".

Adani esalta Beltran: “Giocatore forte, di pensiero e conoscenza. La sua una partita da ‘professore'”

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