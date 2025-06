Luciano Spalletti in conferenza stampa pre partita con la Moldavia ha annunciato di essere stato esonerato dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale. Ecco sue parole: “Ieri sera ho parlato con il presidente Gravina e mi ha detto che sarò sollevato dall’incarico. Mi dispiace, io non avevo intenzione di mollare, sono uno che quando le cose vanno male vuole far bene il suo lavoro. Devo prendere atto della decisione, ma con Gravina resta un ottimo rapporto.”