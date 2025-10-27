Di Marzio: "Juventus, Spalletti è il piano A per il dopo Tudor. Alternative Mancini e Palladino"

Più defilato, ma comunque alternativa valida e che conosce bene l'ambiente è Raffaele Palladino

La Juventus pensa al post Tudor e lo fa con tre alternative valide che potrebbero subentrare al posto del tecnico croato. Il primo nome è Luciano Spalletti, ex mister di Inter e Napoli con i primi contatti in queste ore. Il piano B è Roberto Mancini, già sondato dopo l'esonero di Thiago Motta nella scorsa stagione. Più defilato, ma comunque alternativa valida e che conosce bene l'ambiente è Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina che potrebbe ritrovare la panchina dopo qualche mese d'inattività.