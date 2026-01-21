Spalletti, lite con tifoso Juve dietro la panchina, poi dopo il gol: “La prossima stai a casa”

Prima di sbloccare la partita con Thuram la Juve subisce, fa fatica e soffre contro il Benfica nella sfida serale di Champions League. Spalletti si agita, si sbraccia e i tifosi mormorano per la prestazione sottotono. In particolare, uno, che al 53’ evidentemente ha commentato un po’ troppo, dopo un’azione pericolosa subita dai bianconeri. Luciano, a quel punto non ci ha visto più, si è girato e l’ha affrontato. “La prossima volta stai a casa”, si legge dal labiale dell’allenatore toscano.

Spalletti, poi, due minuti dopo si è preso la sua “rivincita” sul tifoso che criticava: nell’esultanza per il gol di Thuram si è girato nuovamente verso l’uomo invitandolo ad andare a vedere la partita da un’altra parte.

Lo riporta gazzetta.it