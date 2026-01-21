22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:47

Spalletti, lite con tifoso Juve dietro la panchina, poi dopo il gol: “La prossima stai a casa”

Redazione

21 Gennaio · 23:03

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 23:03

Il tecnico toscano ha discusso con un tifoso juventino durante la sfida col Benfica. Dopo il gol di Thuram l'ha poi "invitato" ad andarsene

Prima di sbloccare la partita con Thuram la Juve subisce, fa fatica e soffre contro il Benfica nella sfida serale di Champions League. Spalletti si agita, si sbraccia e i tifosi mormorano per la prestazione sottotono. In particolare, uno, che al 53’ evidentemente ha commentato un po’ troppo, dopo un’azione pericolosa subita dai bianconeri. Luciano, a quel punto non ci ha visto più, si è girato e l’ha affrontato. “La prossima volta stai a casa”, si legge dal labiale dell’allenatore toscano.

Spalletti, poi, due minuti dopo si è preso la sua “rivincita” sul tifoso che criticava: nell’esultanza per il gol di Thuram si è girato nuovamente verso l’uomo invitandolo ad andare a vedere la partita da un’altra parte.

Lo riporta gazzetta.it

