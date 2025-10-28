Romano: “Spalletti è il favorito per la Juventus, Palladino resta una validissima alternativa”

Sul suo canale Youtube Fabrizio Romano, esperto di mercato e giornalista, è intervenuto per parlare della panchina della Juventus con un riferimento anche a Raffaele Palladino, uno dei candidati per succedere a Igor Tudor: “Il favorito resta Spalletti, ma sullo sfondo resta Palladino che conosce Modesto e piace. Dietro a loro due, rimane anche Mancini che accetterebbe anche un contratto breve per tornare in pista dopo l’Arabia Saudita, ma rimane molto dietro rispetto ai primi due citati. La Juventus è in contatto costante con l’ex Napoli che vorrebbe un contratto più lungo, mentre i bianconeri vorrebbero offrirgli una proposta fino a giugno.”

Prosegue: “La Juventus e Spalletti si incontreranno per vedere se arrivano ad un accordo nelle prossime ore, ma se la situazione non decollasse, andrebbero con forza su Palladino che è l’alternativa più papabile del tecnico di Certaldo.”