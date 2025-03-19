Spalletti: "Kean perfetto contro la Germania. Si sbatte e arriva a tirare in porta senza l'aiuto di nessuno"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della doppia sfida contro la Germania, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato del centravanti della Fiorentina, M...

Intervenuto in conferenza stampa in vista della doppia sfida contro la Germania, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così parlato del centravanti della Fiorentina, Moise Kean: “Domani sarà una partita di sbattimento, con continui ribaltamenti di fronte, e Moise è perfetto per questo tipo di gioco. Retegui è più bravo in area, l'attaccante della Fiorentina invece parte da più lontano e sa puntare la porta da metà campo senza l'aiuto di nessuno. A volte sbatte su un paio di difensore e riesce lo stesso a concludere in porta”.