Di Marzio: “Ranieri ha detto no alla proposta dell’Italia”, Fiorentina beffata e Pioli nuovo CT?

La Nazionale italiana, dopo aver deciso di sollevare dall’incarico Luciano Spalletti, è ora alla ricerca di sostituto. Come detto, tra le opzioni più probabili per la panchina ci sarebbero i nomi di Stefano Pioli e quello di Claudio Ranieri. L’ex Roma sarebbe il preferito del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ma la pista è complicata.

Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, l’allenatore è infatti orientato a proseguire il suo impegno in giallorosso e non vorrebbe venire meno alla parola data, nonostante sia onorato dell’interessamento e dei contatti avuti con l’Italia.Nella giornata di oggi, Claudio Ranieri è stato con Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma e Gian Piero Gasperini, neo allenatore giallorosso.

Dal confronto non sono emersi segnali da parte dell’ex Cagliari di voler lasciare il progetto della famiglia Friedkin, al quale è molto legato.L’orientamento nelle idee di Claudio Ranieri è dunque quella al momento di voler restare in giallorosso, per proseguire nel lavoro e nella parola data nel corso della stagione appena conclusa. Pur essendo onorato dall’interessamento di Gravina e del mondo Azzurro, la risposta sarebbe quindi un “no”.