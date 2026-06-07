TuttoSport titola: "Gudmundsson proposto alla Juventus, ma Spalletti non lo vuole in bianconero"

L'ex trequartista del Genoa è stato proposto ai bianconeri senza successo

Il grande sogno della Juventus per rinforzare la trequarti risponde al nome di Brahim Diaz, ma la trattativa resta complessa: il fantasista marocchino vorrebbe infatti giocarsi le sue carte nel nuovo Real Madrid di Mourinho, anche se i possibili arrivi in maglia blanca di Nico Paz e Olise potrebbero spingerlo a valutare il progetto bianconero guidato da Spalletti. Nel frattempo, come riportato da Tuttosport, la dirigenza juventina ha iniziato a vagliare piste alternative, tra cui spicca il profilo di Albert Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina e proposto ai bianconeri dai suoi stessi agenti. Questa opzione, tuttavia, non sembra scaldare particolarmente Spalletti; non per il recente diverbio avvenuto tra i due all'Allianz Stadium, ma per una questione di status, dato che il tecnico preferirebbe un giocatore di maggiore caratura ed esperienza internazionale. Nonostante le perplessità dell'allenatore, qualora la pista Brahim Diaz dovesse sfumare, Gudmundsson rappresenterebbe un compromesso economicamente vantaggioso: la Fiorentina ha infatti aperto all'ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro.