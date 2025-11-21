Valcareggi: “Domani non si perde con la Juve, Vanoli deve strigliare Gudmundsson con le maniere forti”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi per parlare della gara di domani al Franchi contro la Juventus: “Prima se guardavo le formazioni della Juventus, mi spaventavo e mi facevo il segno della croce, invece ora mi pare l’Ascoli perché non ne conosco uno di questi giocatori, solo Vlahovic conosco e per Spalletti è indispensabile, il resto lo conosce solo gli juventini.”

Prosegue: “A me non fanno paura, hanno Spalletti che mi sta simpatico, però non sono una squadra irresistibile e dico che non perderemo perché Vanoli è un battagliero e metterà la Fiorentina in campo in modo aggressivo con il fiato sul collo dei giocatori bianconeri perché se vinci, la stagione prende un’altra piega. Non ho paura della classifica perché abbiamo tempo per recuperare e vedrete che Goretti vi stupirà a gennaio, bisogna ragionare però immediatamente con una mentalità da piccola squadra per uscire da questo momento.”

Sulla Fiorentina: “Ci vogliono le maniere forti, non dobbiamo essere bellini ma belli tosti con cattiveria come 11 Galdiolo o 11 Roggi ovviamente ci vorrebbe un Antognoni. Voglio vedere Gudmundsson vicino a Kean e deve essere bello vivo perché va minacciato nel senso buono, va stimolato per risvegliare il suo orgoglio a costo di dirgli che non gioca più se non viaggia in un certo modo.”

Su Spalletti: “A lui non scivola addosso niente, viene preparato a prendersi gli insulti come sempre. Non penso sentirà affatto la partita perché è uno di gran carattere e avrà curato ogni dettaglio perché è uno ossessionato dal lavoro in modo maniacale.”