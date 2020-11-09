Pistocchi critico: "Dov'è stato Prandelli pensano di aver fatto un errore a sceglierlo"

Il giornalista sembra non gradire il possibile arriva di Prandelli in viola

Questo il pensiero su Twitter del giornalista Maurizio Pistocchi, riguardo un possibile arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola:

“Secondo giornalisti “amici” Cesare Prandelli, in predicato per sostituire alla Fiorentina Beppe Iachini, ha sbagliato le ultime scelte professionali. Ma al Galatasaray, al Valencia, all’Al-Nasr e al Genoa, dove Prandelli è stato esonerato, pensano di aver sbagliato a sceglierlo.”

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