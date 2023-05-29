Pistocchi: "Italiano? Non deve essere contento, la Fiorentina concede tanto e sbaglia molto nei singoli"

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della finale contro il West Ham e quella passata con l'Inter

Maurizio Pistocchi, noto giornalista e opinionista italiano, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Il West Ham ha qualcosa in più per questo è importante che la Fiorentina prepari la partita nei dettagli. Dopo la finale con l'Inter italiano mi ha dato l'impressione di essere contento, per me non doveva esserlo, ha guardato solo le cose fatte bene, la fase difensiva non è una di quelle. All'Inter bastava buttare la palla su e si creavano problemi. Ci vuole una squadra più corta con delle distanze migliori, è vero la Fiorentina crea tanto, però il problema non è ciò che crea ma ciò che concede, con una squadra superiore e esperta le paghi. Italiano ha fatto un buon lavoro però deve lavorare sulle cose che non vanno bene, se ci riesce la Fiorentina può avere davvero un futuro importante, se si riesce a limare i difetti che ci sono la tifoseria viola si leverà tante soddisfazioni.

Bisogna migliorare le marcature preventive, hai preso un gol imbarazzante contro l'Inter, poi Cabral ha avuto sul piede la palla per poter fare il 2-0 e l'ha sprecata. Questo per dire che spesso molti errori vengono commessi dai singoli. La dirigenza dovrà fare delle scelte a fine stagione se vuole raggiungere un ottimo livello anche in campionato".

DONADEL: “PRANDELLI? CON LUI CI FU UN GRAN FEELING, VEDERCI GIOCARE ERA UNA GODURIA. C’ERANO MOLTI CAMPIONI”

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