Pistocchi: "Fiorentina, scegli che idea di calcio vuoi fare. Su Vlahovic avevo visto bene"

Troppi cambi in panchina, scelte poco coerenti e senza prospettiva. La rosa è buona, ma non messa bene in campo

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Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Lady Radio analizzando il momento della Fiorentina:

“In una azienda, quando le cose non vanno si cambiano i dirigenti. Di fatto ha sbagliato la società, ha fatto scelte improvide, poco coerenti e non di prospettiva. Sono allibito, vedendo giocare la Fiorentina e vedendo i giocatori che compongono la rosa".

"Su Vlahovic avevo visto cose buone, che è molto difficile da trovare nei giocatori. Il mio augurio è che Commisso costruisca una buona squadra. Quando arrivò a Firenze, fecero confermare Montella, per poi sostituirlo con Iachini, che è buono per la salvezza, poi ancora con Prandelli. Uno che non ha fatto bene negli ultimi anni e che ha dei valori, poi il ritorno di Iachini. Ci sono dei giocatori di spessore, ma non sono messi nelle condizioni di mostralo. La società deve scegliere che calcio vuole fare"

DALLA SPAGNA, LA FIORENTINA VUOLE L'ATTACCANTE MORON. IL BETIS CHIEDE ALMENO 20 MILIONI

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