Pistocchi sicuro: "L’unica squadra che ha disputato una partita all’altezza è stata la Fiorentina"

Pistocchi non usa mezzi termini per definire la Fiorentina la squadra col miglior rendimento del turno di andata delle semifinali di coppa.

Maurizio Pistocchi, noto giornalista ed opinionista calcistico, è tornato sulla dolorosa sconfitta patita dalla Fiorentina in Coppa Italia intervenendo all'interno del cabale Youtube FantasyTeam.news, fornendo un'analisi generale del quadro delle due semifinali di andata, Pistocchi ha usato parole di grande stima nei confronti dell'operato della squadra di Italiano:

La Coppa Italia ci ha presentato due semifinali dai contenuti tecnici e agonistici abbastanza mediocri. Parolo di quelli della gara tra Milan e Inter e ancora di più di quelli di Fiorentina-Juventus. Qualcuno per criticare il comportamento tenuto dalla Juventus nella partita di Firenze ha parlato di fortuna, usando termini più coloriti. La fortuna c’è per tutti e in tutte le partite".

DAL CENTRO SPORTIVO, PIATEK DOVREBBE GIOCARE ANCORA TITOLARE, VENUTI AL POSTO DI ODRIOZOLA DOMENICA

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