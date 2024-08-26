Pistocchi: "Affari con la Juve? Finora le fregature le hanno prese loro. Rivalità va giocata su altri aspetti"
Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Maurizio Pistocchi, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, partendo dalle prime uscite dei viola di Raffaele Palladino: “Si vedono spesso brutte par...
Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Maurizio Pistocchi, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, partendo dalle prime uscite dei viola di Raffaele Palladino: “Si vedono spesso brutte partite quando la vedi giocare. Non ci sono i giocatori di fantasia, soprattutto se sulle fasce ci mandi i terzini. La disposizione di Palladino limita un po’ le caratteristiche dei giocatori. Esempio: Barak è uno forte se arriva da dietro, una mezzala di inserimento, se gioca vicino alla punta perde l’80% del suo potenziale”.
Sugli affari con la Juventus: “Finora le fregature negli affari tra i due club le ha prese la Juventus. Guardate le situazioni di Bernardeschi e Chiesa. Gonzalez? Uno dei migliori tra quelli citati, lo conosco da quando giocava nell’Argentinos Juniors. Non è per niente male. Comunque, la rivalità va giocata su altri aspetti, più tecnici e agonistici. Quanti protagonisti si sono scambiati negli anni Fiorentina e Juve? Succede e la storia è questa”.
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