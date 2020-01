Queste le parole ai microfoni di Lady Radio di Maurizio Pistocchi: “Mi aspetto una Fiorentina che giochi a calcio perchè ha qualità. Mi viene proprio da ridere quando dicono che è una squadra scarsa sicuramente ha dato l’idea di essere modesta. Non capisco perchè Pradè ha scelto Iachini dopo quello che ha fatto come tecnico dell’Empoli. Cutrone non lo avrei preso perchè hai già Vlahovic come prima punta, non so se giocherei con due centravanti, avrei preso un esterno”.