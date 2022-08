Pistocchi a sorpresa: “La Fiorentina può lottare per lo scudetto con altre cinque squadre”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il noto giornalista Maurizio Pistocchi è ha parlato della corsa scudetto: “Secondo molti l’Inter è la favorita per il titolo, ma ha perso due giocatori come Perisic e Sanchez. Il Napoli ha perso Mertens e che io sappia c’è stata una discussione tra Spalletti e l’attaccante belga dopo le dichiarazioni sul fatto che si potesse fare di più per lo scudetto. Per me ci sono 6 squadre che possono giocarsela per lo scudetto: Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina“.