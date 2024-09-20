Pistocchi duro su Dazn: "Fine primo tempo di Cagliari-Empoli, 26 spot pubblicitari, 0 contenuti"

Il giornalista non risparmia critiche verso l'emittente padrona del calcio che in questa stagione si è anche permessa di aumentare il canone

E' sempre più accesa la polemica contro la pay tv che detiene i diritti della Serie A. Negli anni, questo in particolare, sempre meno contenuti live ed approfondimenti pre e post gara, a fronte di aumenti continui del canone di abbonamento. Dazn e la Lega Calcio hanno perso non solo abbonati e visibilità ma soprattutto credibilità. Il default per l'azienda e di conseguenza per tutto il calcio italiano non pare purtroppo affatto lontano.

Il giornalista ed opinionista Maurizio Pistocchi a proposito ha cosi osservato sul suo profilo X al termine del primo tempo di Cagliari-Empoli:

Fate largo al Toro, Vanoli vince anche a Verona e con 11 punti i granata volano al comando

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