Fate largo al Toro, Vanoli vince anche a Verona e con 11 punti i granata volano al comando

Il tecnico ex Venezia non sbaglia un colpo e da imbattuto si porta meritatamente in vetta al campionato. Hellas penalizzato da un'espulsione

Per una notte il Torino è in testa da solo alla classifica di Serie A. I ragazzi di Paolo Vanoli continuano a far sognare il popolo granata grazie alla vittoria ottenuta per 2-3 sul campo del Verona.

Il match si apre subito con gli ospiti in gol, con Sanabria che trova la prima rete in campionato. Il Verona pareggia però subito con Kastanos. La svolta però arriva al 21′. Walukiewicz reagisce a Sanabria alzando le mani in area di rigore. Rosso per il polacco e penalty, che viene sbagliato dal paraguayano. Per i padroni di casa però, in dieci, le difficoltà sono notevoli e Zapata di testa trova il vantaggio.

Nella ripresa il Toro controlla la gara e in ripartenza con il neo-entrato Adams trova il gol dell’1-3. A nulla, se non alla gloria personale che gli permette di salire a tre reti in campionato, serve il gol di Mosquera nei secondi finali. La rete del colombiano fissa il risultato sul definitivo 2-3.

Lo riporta calciomercato.it

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