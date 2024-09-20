Palladino cala l'asso, contro la Lazio del fiorentino Baroni probabile esordio per Gudmundsson

Per l'asso islandese sembra scontata la prima convocazione anche se il suo eventuale impiego è possibile che avvenga solo a gara in corso

Dopo la prima settimana di Champions League l'attenzione torna tutta sulla Serie A e sul quinto turno di campionato, il primo con due big match tra candidate a lottare per lo Scudetto. Fiorentina-Lazio si gioca domenica dalle 12.30 (arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN)

A caccia della prima vittoria stagionale, Palladino sembra aver trovato le misure nel 3-5-2. Tra i pali confermato De Gea, nel terzetto davanti a lui Pongracic può rimpiazzare Ranieri con Quarta e Biraghi. Corsie presidiate da Dodo e Gosens, verso la riproposizione la mediana di Bergamo con Bove e Mandragora ai lati di Cataldi regista. Davanti scalpita Gudmundsson ma dovrebbe cominciare fuori, almeno inizialmente, in favore di Colpani pronto a far coppia con Kean.

Va a caccia del primo successo lontano dall’Olimpico la Lazio di Baroni, che inizia un ciclo di tre trasferte consecutive in una settimana e lo fa con la rosa praticamente al completo. L’unico acciaccato è Castellanos, uscito anzitempo con il Verona per un edema da sovraccarico che dovrebbe tenerlo ai box per la sfida di Firenze. L’argentino sta bene, ma Baroni non rischierà nulla e lo terrà a riposo. Il tecnico biancoceleste pensa a una vera e propria rivoluzione, gestendo così le forze della rosa in vista della sfida di Europa League contro la Dynamo Kiev. Turno di riposo per il pacchetto mancino della difesa, out dunque sia Romagnoli che Tavares. Davanti a Provedel, la linea difensiva a quattro sarà composta da Lazzari, Patric, Gila e il rientrante Pellegrini, recuperato dopo l’incidente stradale di fine agosto. In mediana turno di riposo per Rovella e chance dal primo minuto per l’ex Castrovilli al fianco di Matteo Guendouzi. Come detto da Baroni in conferenza sulla trequarti viene confermato Dia, con Zaccagni a sinistra e Tchaouna a destra dopo esser entrato bene contro il Verona. Al centro dell’attacco ballottaggio aperto tra Pedro e Noslin, con lo spagnolo che a sorpresa parte in vantaggio rispetto all’olandese.

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Guardia di Finanza sequestra 75 milioni ad Elkann e al presidente della Juventus Ferrero: truffa e frode

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