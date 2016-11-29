Pistocchi: "Damato va fermato, ha fischiato a caso per un'ora rovinando la Fiorentina"

Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi entra a gamba tesa sull'arbitraggio di Damato in Inter - Fiorentina

Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi ha parlato e commentato la partita tra Inter e Fiorentina e nello specifico la prestazione dell'arbitro Damato sul suo profilo Twitter, il giornalista ha scritto: "Peggio di Damato solo l'arbitraggio di Inter - Juventus in Coppa Italia. Fatelo smettere per favore" e poi ha aggiunto "Inter - Fiorentina 4-2 bella partita, rovente e tecnica, rovinata da Damato: espelle Gonzalo, nega un rigore, fischia a caso per un ora" ha così commentato Maurizio Pistocchi.