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Pistocchi: "C'era il rigore alla Fiorentina, ha sbagliato l'arbitro. Alla squadra viola tutto storto"

Il commentatore di Sport Mediaset Maurizio Pistocchi ha detto la sua su Fiorentina-Juventus, queste le sue parole:"Clamoroso il palo di Gil Dias, un rigore prima concesso e poi revocato sbagliando dal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 23:20
Pistocchi: "C'era il rigore alla Fiorentina, ha sbagliato l'arbitro. Alla squadra viola tutto storto" -
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Il commentatore di Sport Mediaset Maurizio Pistocchi ha detto la sua su Fiorentina-Juventus, queste le sue parole:

"Clamoroso il palo di Gil Dias, un rigore prima concesso e poi revocato sbagliando dall'arbitro Guida, una punizione gioiello di Bernardeschi, un contropiede di Higuain. Alla Viola è andato tutto storto, alla Juve tutto bene questa sera"

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