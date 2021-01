Pistocchi: “Commisso? È colpa di chi gli ha consigliato. Firenze merita un progetto tecnico all’altezza”

Maurizio Pistocchi, opinionista e conduttore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “Fiorentina, c’è da essere seriamente preoccupati anche perché Prandelli ha fatto peggio di Iachini”.

SITUAZIONE SQUADRA “Abbiamo sempre visto una squadra con grosse difficoltà sia in fase difensiva che in fase offensiva. Io sono preoccupato anche perché le potenzialità della rosa sono ben superiori a questa classifica. Mi sembra che ci sia da rivedere proprio tutto nella Fiorentina. A Napoli la Fiorentina ha dimostrato non solo di avere un problema di gioco ma anche di personalità perché una squadra come la Fiorentina non può prendere 6 gol in una partita”.

COMMISSO “Firenze, i suoi tifosi, meritano un progetto tecnico all’altezza. Io non ne faccio una colpa a Commisso che è un neofita del calcio italiano. La colpa è invece di chi ha consigliato male Rocco”.

MERCATO “Il problema di questa squadra, come detto, non sono i giocatori ma il gioco”.

