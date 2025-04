Pistocchi: “Kean esploso con Palladino: è passato da 0.13 gol a partita con Allegri, a 0.61 gol”

Il giornalista ed opinionista Maurizio Pistocchi con un messaggio su suo profilo X ha messo in risalto l’enorme differenza di rendimento tra il Kean juventino e quello visto quest’anno a Firenze. Quanto merito o demerito c’è nell’apporto dei due allenatori Allegri e Palladino?

Moise Kean ha vissuto una trasformazione incredibile negli ultimi sei mesi, passando da una media gol deludente alla Juventus a prestazioni stellari con la Fiorentina. Un confronto che dimostra chiaramente come il cambiamento di allenatore e ambiente possa influire drasticamente sulle performance di un giocatore. Nel corso delle ultime tre stagioni alla Juventus, sotto la guida di Massimiliano Allegri, Kean ha faticato a trovare continuità nelle sue prestazioni. In 79 partite con i bianconeri, l’attaccante ha messo a segno solo 11 gol, con una media di appena 0.13 gol a partita. Nonostante il suo talento, il suo ruolo nella squadra e la gestione tattica non gli hanno permesso di esprimere il massimo del suo potenziale.

La musica è cambiata radicalmente con Palladino alla Fiorentina. In questa stagione, Kean ha già segnato in campionato ben 16 gol in 26 partite, un’impressionante media di 0.61 gol a partita. Un dato che parla da solo: il giocatore ha più che quadruplicato la sua capacità realizzativa, passando da numeri modesti a una forma incredibile, che lo ha reso uno degli attaccanti più temibili in Serie A. l segreto di questa metamorfosi sta nel lavoro di valorizzazione fatto da Palladino. Il tecnico viola, il primo e forse unico a Giugno a “pensarlo” centravanti della Fiorentina è riuscito a estrarre da Kean tutto il suo potenziale, permettendogli di esprimersi al meglio in un sistema di gioco che gli si adatta. La fiducia ricevuta dal tecnico e il cambio di ruolo hanno permesso all’attaccante di esplodere, rivelando il suo talento grezzo che era rimasto nascosto alla Juventus. A Torino i rimpianti crescono di partita in partita.