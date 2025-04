Pistocchi sgancia la bomba: “La Fiorentina sta dando Comuzzo alla Juventus. Fagioli mi ricorda Pirlo”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso la sua riguardo la Fiorentina a Radio FirenzeViola: “La Viola gioca molto bene e può ambire alla Champions, sarebbe straordinario.”

Che ne pensa di Fagioli?

“Allegri ne aveva parlato bene in passato, è un giocatore di personalità, cerca sia la giocata difficile, sia di semplificare il gioco. Nicolò era uno che meritava di giocare nella Juventus. Per caratteristiche è molto simile a Pirlo.”

Come si potrebbe aprire un ciclo a Firenze secondo lei?

“La Fiorentina deve tenere i migliori, altrimenti peggiora l’organico della squadra, i progetti di crescita non si fanno in breve tempo. Mi risulta che alcune operazioni siano già imbastite, come la cessione di Comuzzo alla Juve, che porterà tanti soldi. Il club viola ha saputo vendere e reinvestire con solerzia quest’anno. Migliorando lo scouting internazionale, specialmente nel Sudamerica, ha tutto per puntare in alto. Con fiducia nel progetto si possono aggredire le posizioni di vertice.”