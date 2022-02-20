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Pistocchi: "Il gol dell'Atalanta era valido. Hateboer non è in fuorigioco, perchè il braccio non è punibile"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha contestato il gol annullato all'Atalanta perchè secondo lui Hateboer non era in fuorigioco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 15:56
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Pistocchi: "Il gol dell'Atalanta era valido. Hateboer non è in fuorigioco, perchè il braccio non è punibile"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il gol annullato all'Atalanta contro la Fiorentina. Questo il suo pensiero su Twitter: "In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fuorigioco diventato attivo di Hateboer: in effetti, Hateboer non è in fuorigioco, visto che il braccio non è una parte del corpo con la quale si può giocare. Ma il Var Banti ha deciso il contrario"

 GOL ANNULATO ALL'ATALANTA? GIUSTO PERCHE HATEBOER PARTECIPA ALL'AZIONE

https://www.labaroviola.com/giusto-annullare-il-gol-dellatalanta-hateboer-partecipa-allazione-inutili-le-proteste-di-gasperini/166283/

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