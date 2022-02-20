Pistocchi: "Il gol dell'Atalanta era valido. Hateboer non è in fuorigioco, perchè il braccio non è punibile"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha contestato il gol annullato all'Atalanta perchè secondo lui Hateboer non era in fuorigioco

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato il gol annullato all'Atalanta contro la Fiorentina. Questo il suo pensiero su Twitter: "In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fuorigioco diventato attivo di Hateboer: in effetti, Hateboer non è in fuorigioco, visto che il braccio non è una parte del corpo con la quale si può giocare. Ma il Var Banti ha deciso il contrario"

GOL ANNULATO ALL'ATALANTA? GIUSTO PERCHE HATEBOER PARTECIPA ALL'AZIONE

https://www.labaroviola.com/giusto-annullare-il-gol-dellatalanta-hateboer-partecipa-allazione-inutili-le-proteste-di-gasperini/166283/