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Pistocchi: "A furia di dire “vincere è l’unica cosa che conta” non vincete in Europa da 22 anni“.

Rispondendo a un tifoso della Juventus su Twitter che lo criticava per i suoi commenti sulle dichiarazioni di Fabio Capello nel post partita di Juventus-Inter, Maurizio Pistocchi ha criticato ancora u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 16:06
Pistocchi: "A furia di dire “vincere è l’unica cosa che conta” non vincete in Europa da 22 anni“. -
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Rispondendo a un tifoso della Juventus su Twitter che lo criticava per i suoi commenti sulle dichiarazioni di Fabio Capello nel post partita di Juventus-Inter, Maurizio Pistocchi ha criticato ancora una volta la filosofia che da sempre contraddistingue il club bianconero: “Non riuscite proprio a capire: a furia di dire “vincere è l’unica cosa che conta” non vincete niente in Europa da 22 anni“.

Pistocchi: "A furia di dire “vincere è l’unica cosa che conta” non vincete in Europa da 22 anni“.

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