Pistocchi sta con Commisso: "D'accordo sul rispetto delle norme, voglio vedere il fesso che investirà in Italia"
Il noto giornalista sulla stessa linea del presidente Rocco Commisso per cambiare il calcio in Italia
Maurizio Pistocchi nel corso del suo intervento a Radio Bruno ha parlato anche delle idee proposte dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, queste le sue parole:
"Sono totalmente d'accordo con Commisso sul fatto che squadre che seguono le regole debbano essere competitive rispetto a quelle che non osservano le norme.
Una situazione brutta per tutto il calcio italiano: qualcuno che aveva l'idea di investire nel calcio italiano, dopo aver visto quanto succede e che viene riportato su tutte le testate mondiali chiaramente ci ripensa. Voglio proprio vedere il fesso che verrà ad investire in Italia."
PISTOCCHI SULLE PAROLE DI GRAVINA
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