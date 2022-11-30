Pistocchi duro contro Gravina: "Se sa qualcosa vada a dirlo alla Procura, Juventus ne uscirà con un accrocchio"

Grave che una società quotata in borsa abbia delle accuse per reati come quelli della Juventus

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Bruno per parlare della situazione del calcio italiano dopo i fatti riguardanti la Juventus. Ecco le sue parole:

"Caos Juventus? In tutti i campi l'Italia è il paese dei condoni. A partire dall'edilizia fino ad arrivare al calcio con abusi necessari e nessuno che interviene per risanare delle situazioni paradossale. Un episodio clamoroso quello della Juventus, ma tutte le testate tolto per il Corriere dello Sport hanno aperto come se ci fosse una nuova era.

Gravina? Dopo un'ora si è corretto ma ciò che ha detto è gravissimo: se sa qualcosa vada a dirlo alla procura Federale o di Torino sennò la smetta di dare aria alla bocca.

Come cambiare le cose? La Juventus se ne uscirà come accadde con Calciopoli: con un accrocchio salvarono la Juve dal fallimento e le altre dalla retrocessione. Le tre squadre più importanti del campionato sono Juventus, Inter e Milan che portano 30 milioni di tifosi. Se ci fossero delle sanzioni importanti alla Juventus vorrebbe dire tagliare 12 milioni di tifosi e succederebbe un macello dal punto di vista di giornali, abbonamenti..."

PARLA MISTER ITALIANO

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