Pistocchi: "Ogni volta che un giocatore diventa importante, succede..."

Pistocchi ha parlato dell'attaccante, Dusan Vlahovic.

Le dichiarazioni del giornalista Maurizio Pistocchi su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Tutte le volte che un giocatore diventa importante e fa una buona stagione, succede quello che sta accadendo con l'attaccante Vlahovic. Bisogna che il presidente e dirigenti viola siano molto bravi a costruirci attorno una buona squadra per trattenerlo. Calcio spezzatino? Credo che questo sia uno dei modi migliori per fare disamorare la gente del calcio. Stanno facendo di tutto e ci stanno riuscendo".

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