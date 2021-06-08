Bucchioni: "Fiorentina lavora sotto traccia, ci saranno 5 innesti di livello. Commisso vuole accontentare Gattuso"

Bucchioni a Radio Bruno: "Gattuso vuole calciatori idonei al suo gioco, non è più possibile fare esperimenti

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto sulla questione mercato Fiorentina. Le sue parole:

"La Fiorentina è brava a nascondere i propri obiettivi di mercato, come giusto che sia. In difesa si sta lavorando sottotraccia: bisogna chiarire le posizioni di Milenkovic e Pezzella, ma mi aspetto comunque un nome altisonante per rinforzare il reparto arretrato. Penso che ci saranno in totale 5 innesti di assoluto livello".

Prosegue Bucchioni: "Gattuso è il primo allenatore che Commisso ha voluto convintamente. Rino vuole calciatori con specifiche caratteristiche e idonei al suo gioco, non è più possibile fare esperimenti. Vuole la squadra praticamente già pronta per il ritiro per non fallire alle prime partite".

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