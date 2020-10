Pistocchi: “È ora di vedere il progetto tecnico di Commisso. Non deve fare l’errore dei Della Valle”

Ai microfoni di Lady Radio è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi rilasciando le seguenti parole:

CHIESA “I giocatori devono smettere di far vedere le maglie. Sono dei professionisti, non c’è da meravigliarsi che da un giorno all’altro se ne vadano. Spesso hanno degli atteggiamenti che illudono la gente e la gente non va illusa. Non ha senso pensare a personaggi come Antognoni, Rivera o Zoff. Juventus? È peggiorata nella gestione, ha dovuto mandare in prestito alcuni tesserati pur di levarsi il peso degli ingaggi”.

COMMISSO “È ora di avere però un progetto tecnico che coi Della Valle ho sempre rimproverato non ci fosse. È stata formata una squadra di nomi ispirandosi ai modelli vincenti e questo è il modello da seguire”.

STADIO “L’ultimo anello di San Siro è stato costruito nel ’29, quindi Commisso ha ragione nel voler svecchiare questo sistema. Firenze se lo merita, ha una piazza esigente e competente”.

