Pistocchi duro: “La scena di Parisi a dir poco disgustosa, serve la prova tv per chi fa il furbo”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha attaccato sui propri social il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi dopo la simulazione fatta sabato con il Como, queste le sue parole:

Serve la prova tv , eccome se serve. Altrimenti quelli che fanno i furbi, e magari gli va anche bene, verranno sempre premiati. Esempio, Como-Fiorentina, Parisi, dopo un contatto con Addai, non cruento, non violento, sul torace sinistro, si butta a terra contorcendosi e coprendosi il viso con le mani. Una scena a dir poco disgustosa, ma per fortuna del povero Addai, che si guardava intorno allibito, l’arbitro Marchetti non ha abboccato, Ma siccome il Como non fa abbonati alla paytv, e non fa ascolti in tv, tutto é passato in cavalleria. Come succede spesso, anche su altri campi”

