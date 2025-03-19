Sentite Pistocchi sullo striscione: "Non è goliardia, è solo ignoranza. E non c'è niente che si possa fare"

La coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus non è stata gradita da tutti. Il Giudice Sportivo ha deciso di multare la Fiorentina con una maxi-multa da 50mila euro, ma non solo. La scritta co...

La coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus non è stata gradita da tutti. Il Giudice Sportivo ha deciso di multare la Fiorentina con una maxi-multa da 50mila euro, ma non solo. La scritta comparsa pochi istanti prima della partita del Franchi, ha attirato anche le critiche di alcuni giornalisti, come Maurizio Pistocchi che ha così commentato la scritta: "Si grida “Merda” ad ogni calcio di rinvio del portiere avversario, si espongono striscioni offensivi, si cantano cori che insultano i rivali anche quando non sono loro gli avversari. E la gente, quella della tribuna, salta, e partecipa. Non è folklore, non è goliardia, è solo ignoranza. E non c’è niente che si possa fare".