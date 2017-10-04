Pistocchi: "La Fiorentina deve passare al centrocampo a tre. Benassi non è un trequartista. Date tempo a Pioli"

Ho consigliato anni fa a Ventura di prendere Benassi, ma come centrocampista, non come trequartista" così Maurizio Pistocchi a Lady Radio

Il giornalista di Sport Mediaset Maurizio Pistocchi ha parlato a Lady Radio della Fiorentina, queste le sue parole:

“Più in avanti si valuterà se Pioli è l’allenatore giusto. Per avvicinare i tifosi allo stadio oltre ai risultati servirà anche spettacolo.

Secondo me Benassi è un calciatore diverso da quello che stiamo vedendo adesso. Qualche anno fa consigliai il suo acquisto a Ventura quando allenava il Torino, ma come centrocampista, non trequartista. C’è da capire anche l’idea di gioco dell’allenatore, se fossi un dirigente vorrei vederla subito, poi è chiaro che un po’ di pazienza ci vuole ma per ora non vedo un’idea ben chiara di gioco nella Fiorentina, forse un centrocampo a 3 aiuterebbe, le problematiche si risolvono a metà campo.”