Berti contro la Juventus: "Vincere a Torino? Difficile per colpa del sistema, arbitri condizionati"

Berti accusa il sistema: "Vincere in casa della Juventus è sempre stato difficile. Calciopoli ha rivelato ciò che si sapeva da tempo

L'ex Nicola Berti ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in occasione della sfida tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "Vincere in casa della Juventus? Non mi faccia parlare. É sempre stato difficile, per chiunque in Italia. Calciopoli ha confermato quello che si sapeva da tempo, che c’era un sistema che condizionava gli arbitri. Il potere è sempre stato a Torino".

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