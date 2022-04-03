Berti contro la Juventus: "Vincere a Torino? Difficile per colpa del sistema, arbitri condizionati"
Berti accusa il sistema: "Vincere in casa della Juventus è sempre stato difficile. Calciopoli ha rivelato ciò che si sapeva da tempo
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 12:01
L'ex Nicola Berti ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in occasione della sfida tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "Vincere in casa della Juventus? Non mi faccia parlare. É sempre stato difficile, per chiunque in Italia. Calciopoli ha confermato quello che si sapeva da tempo, che c’era un sistema che condizionava gli arbitri. Il potere è sempre stato a Torino".
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