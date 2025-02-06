Sentite Berti: “Io preso di mira al Franchi. Incredibile vero? La gente voleva darmi addosso”

Il popolo viola ancora ricorda il suo "tradimento

Nicola Berti, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Sarebbe stato il caso di andarla a vedere questa gara tra Fiorentina e Inter. Però io al Franchi non sono gradito. Mi rifarò a inizio marzo al Maradona, la sfida col Napoli non me la perdo. Nicola Berti, ci sta dicendo che il popolo viola ancora ricorda quel suo "tradimento", come venne definito nell'estate 1988 quando disse di sì al presidente Pellegrini?

Sembra incredibile, vero? Beh, quattro anni fa, prima del Covid, ho provato a tornare al Franchi insieme con mio figlio. Gli spettatori che avevo attorno mi hanno preso di mira finché non me ne sono andato. Uscendo mi è tornato alla mente di quando, Mondiale 1990, per consentirmi di entrare nel ritiro azzurro di Coverciano la Federazione dovette procurarmi una adeguata scorta dei carabinieri: parlo sul serio, la gente voleva darmi addosso”.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-una-fiorentina-paradossale-palladino-potrebbe-optare-per-la-difesa-a-3/287842/