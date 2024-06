Berti: “Palladino è uno dei migliori in circolazione, le punte da 20 gol a campionato vanno in altre squadre”

A 30esimo minuto su Italia 7 è intervenuto l’ex viola Gianluca Berti che ha parlato della situazione in casa Fiorentina: “Ringrazio Italiano per il suo lavoro di questi 3 anni perché ha ridato entusiasmo ad una squadra che lo aveva perso e ad una città delusa. Ha finito un percorso ed è stato giusto ripartire da Palladino che può proseguire il suo lavoro, ha fatto bene a Monza ed è uno dei migliori sulla piazza. Oggi l’ho visto convinto, va accontentato e seguito nel suo percorso ma sono sicuro che farà bene perché è una persona con idee valide ed innovative.”

Sulla punta: “Non abbiamo vinto niente per questa mancanza, non scopriamo niente di nuovo mi pare. La punta manca e va presa, però non è semplice perché quelli forti non vogliono la Conference, chiedono altre coppe e vanno in altre squadre che non sono la Fiorentina”