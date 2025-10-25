25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Berti: “La Fiorentina mi aveva venduto al Napoli, ma io ero interista da sempre e ho rifiutato”

News

Berti: “La Fiorentina mi aveva venduto al Napoli, ma io ero interista da sempre e ho rifiutato”

Mirko Carmignani

25 Ottobre · 16:59

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 16:59

TAG:

#FiorentinaBertiInterNapoli

Condividi:

di

L'ex centrocampista di Fiorentina ed Inter ha raccontato un retroscena del suo passaggio in nerazzurro dopo Firenze

Alla Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista di Inter e Fiorentina Nicola Berti ha parlato di vari temi del mondo nerazzurro, ma anche di un legame con la sua parentesi viola durata dal 1985 al 1988 prima di un passaggio di maglia che agitò Firenze: “La Fiorentina mi aveva già venduto al Napoli di Ferlaino, ma io non ci volevo andare perché volevo solo l’Inter. Mi ricordo che a casa mia venivano tutti, sembrava la processione, ma io dissi di no finché non è arrivata la proposta dell’Inter e ho fatto la scelta migliore della mia vita.”

Berti ha giocato in nerazzurro fino al 1998 per dieci stagioni vincendo lo Scudetto del 1989 e una Supercoppa Italiana, ma il ritorno a Firenze fu breve con Trapattoni che lo tolse nel primo tempo dopo che tutto lo stadio lo fischiò sonoramente.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio