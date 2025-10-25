Berti: “La Fiorentina mi aveva venduto al Napoli, ma io ero interista da sempre e ho rifiutato”

Alla Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista di Inter e Fiorentina Nicola Berti ha parlato di vari temi del mondo nerazzurro, ma anche di un legame con la sua parentesi viola durata dal 1985 al 1988 prima di un passaggio di maglia che agitò Firenze: “La Fiorentina mi aveva già venduto al Napoli di Ferlaino, ma io non ci volevo andare perché volevo solo l’Inter. Mi ricordo che a casa mia venivano tutti, sembrava la processione, ma io dissi di no finché non è arrivata la proposta dell’Inter e ho fatto la scelta migliore della mia vita.”

Berti ha giocato in nerazzurro fino al 1998 per dieci stagioni vincendo lo Scudetto del 1989 e una Supercoppa Italiana, ma il ritorno a Firenze fu breve con Trapattoni che lo tolse nel primo tempo dopo che tutto lo stadio lo fischiò sonoramente.