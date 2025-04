Berti: “Se Martinelli non gioca da qualche parte 30 partite l’anno, non può crescere come portiere”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex portiere della Sampdoria Gianluca Berti che ha commentato la situazione legata alla porta della Fiorentina: “De Gea è il miglior portiere straniero del campionato, mentre tra gli italiani Carnesecchi è il più forte perché anche domenica ha fatto grandi parate. La Fiorentina deve tenere lo spagnolo per almeno altri due anni perché, con la sua esperienza, aiuta tutti e si vede che sta molto bene qui e questo è molto importante per un portiere. Per me rimarrà ancora alla Fiorentina perché lo vedo proprio contento e si trova nelle condizioni di non dover guardare i soldi.”

Su Martinelli: “Per me doveva andare a giocare, l’ho detto a settembre e pure a gennaio perché deve imparare a stare in porta e se sta qui a guardare un altro che gioca non cresce. Non è sufficiente nemmeno che rimanga qui a fare il secondo per un altro anno, deve fare la gavetta e commettere gli errori necessari per diventare il futuro della Fiorentina.”

Su Kean: “Non mi aspettavo una crescita del genere, invece è diventato fortissimo e pure per un portiere è dura affrontarlo perché solo la sua presenza ti mette in difficoltà, ti stanca mentalmente in tutti i modi. Se sei un portiere devi sempre guardarlo perché ti può colpire in ogni momento ed è letale.”