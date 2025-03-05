Berti “difende” Terracciano: “Serve rispetto per quello che ha fatto per la Fiorentina. Non un problema farlo giocare”

Con lui la Fiorentina ha fatto due finali europee

Gianluca Berti, ex portiere della Fiorentina, ha commentato a La Nazione, la possibilità di vedere Pietro Terracciano titolare: “Negli scorsi anni è sempre stato titolare inamovibile, è rimasto, ha rinnovato sposando il progetto. Con lui la Fiorentina ha fatto due finali europee, non credo che oggi possa rappresentare un problema farlo giocare con il Panathinaikos. Bisogna avere anche rispetto di quello che Pietro ha fatto per la Fiorentina”.