G. Berti: "Vlahovic mal consigliato dai procuratori. Sostituto? Lucca, è un Toni più veloce"

Gianluca Berti ha parlato del caso Dusan Vlahovic ai microfoni di Radio Toscana

Gianluca Berti, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Il ragazzo è stato mal consigliato dai suoi procuratori. Adesso deve dimostrare di essere veramente attaccato a Firenze, anche se finora non possiamo dirgli nulla. Sia la Fiorentina che il giocatore dovranno ottenere il massimo da questi ultimi mesi insieme. A Giugno andrà ceduto ma non credo che la cifra sarà di 80 milioni. Sostituto? Lucca potrebbe essere un buon sostituto, forte fisicamente come Toni ma più veloce e tecnico"

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