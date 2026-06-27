Ag. Berti: "La Fiorentina non l'ha riscattato per 350 mila euro. Club anche di Serie A erano su di lui"

Il procurato di Tommaso Berti, centrocampista che ha vestito la maglia della Fiorentina Primavera nel 2022-2023, ha parlato del passato e futuro del suo assistito

Il procuratore di Tommaso Berti, Angelo Rea, ha parlato così a Radio Sportiva: "Firenze per lui ha rappresentato quell'esperienza lontano da casa, lo ha formato tanto. La Fiorentina poteva riscattarlo per 350 mila euro e non l'ha fatto, il calcio richiede delle scelte. Firenze gli ha dato la possibilità di vedere che per fare il giocatore devi fare i sacrifici lontano da casa, è stata una bella esperienza formativa".

C'erano tante attenzioni su Tommaso, da parte di club anche di Serie A, poi è arrivata la Cremonese. Abbiamo pensato che fosse la piazza giusta e il campionato migliore in una squadra che punta a vincere. Abbiamo deciso di accettare anche nel rispetto del Cesena in quanto l'offerta che abbiamo ricevuto era una bellissima offerta. Siamo contentissimi, ma prendiamo questa esperienza come un punto intermedio per la sua crescita e non come un punto d'arrivo".