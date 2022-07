Favasuli: “Mister Italiano ci tiene sul pezzo. Studio Biraghi, ma che qualità Saponara e Bonaventura”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina direttamente dal ritiro di Moena in Val di Fassa, Costantino Favasuli, laterale sinistro della Fiorentina primavera, ha parlato della sue esperienze in ritiro con la prima squadra: “Mi porto tantissime cose da questa esperienza, è il primo ritro con i grandi. Il mister ci sprona tanto e ci tiene sempre sul pezzo. I più grandi sono un esempio”.

Chi guardo in particolare?

“Quelli che giocano nel mio ruolo da cui posso imparare, come Biraghi. Ma anche Bonaventura e Saponara che sono forti ed hanno tanta qualità”.

Giudizio sulla passata stagione in Primavera?

“La scorsa stagione è stata stupenda, un bellissimo anno. Abbiamo imparato tanto. A me in particolare ha fatto piacere essere allenato da Aquilani. La coppa italia vinto all’ultimo minuto è stata una grande soddisfazione che mi porterò dietro tutta la vita”

Foto: Screen sito ufficiale Fiorentina