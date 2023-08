Favasuli ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina. Ora il prestito alla Ternana

Costantino Favasuli ha rinnovato fino al 2026 con la Fiorentina, dove è stato uno dei profili di spicco nel campionato di Primavera 1. E ora è pronto al grande salto perché, come riporta TMW, la Serie B si è mossa per l’esterno mancino classe 2004. Il giocatore è infatti prossimo al prestito in cadetteria, con la Ternana che ha praticamente chiuso l’affare con la società toscana.

LE PAROLE DI BELTRAN SUL FUTURO