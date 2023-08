Beltran alla Fiorentina, parla l’attaccante: “Non posso rispondere perchè non so nulla del mio futuro”

Lucas Beltran, centravanti del River Plate classe 2001 accostato alla Fiorentina, ha parlato delle voci di mercato su di lui: “Non so nulla riguardo quello che è stato detto sul mio conto. Sono molto calmo e concentrato sulle partite che ho da fare con il River, voglio essere sereno ed ho parlato con l’allenatore Demichelis e i miei compagni di squadra in maniera tale che la mia concentrazione non si perda. Non so quello che sarà il mio futuro quindi non posso rispondere a questa domanda” conclude Beltran.

