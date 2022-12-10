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La Fiorentina di Italiano testa tanti giovani contro il Dortmund, titolari Ranieri, Bianco e Favasuli

Italiano sceglie una formazione molto sperimentale per la sua Fiorentina che affronta oggi il Borussia in amichevole

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 14:01
La Fiorentina di Italiano testa tanti giovani contro il Dortmund, titolari Ranieri, Bianco e Favasuli - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è scesa in campo con questi 11 scelti da Italiano per la sfida contro il Borussia Dortmund in Romania: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bianco; Ikoné, Bonaventura, Favasuli; Cabral.

Un turn over ragionato per la viola con una grande possibilità per Favasuli.

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