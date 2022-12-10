La Fiorentina di Italiano testa tanti giovani contro il Dortmund, titolari Ranieri, Bianco e Favasuli
Italiano sceglie una formazione molto sperimentale per la sua Fiorentina che affronta oggi il Borussia in amichevole
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 14:01
La Fiorentina è scesa in campo con questi 11 scelti da Italiano per la sfida contro il Borussia Dortmund in Romania: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bianco; Ikoné, Bonaventura, Favasuli; Cabral.
Un turn over ragionato per la viola con una grande possibilità per Favasuli.
https://www.labaroviola.com/batistuta-esalta-messi-e-un-onore-condividere-il-record-di-gol-con-te-spero-che-lo-supererai-presto/195335/