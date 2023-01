Stangata per la Fiorentina Primavera, Favasuli squalificato per quattro giornate: salta la Supercoppa

Stangata del giudice sportivo a Costantino Favasuli. L’esterno della Fiorentina Primavera ha ricevuto quattro giornate di squalifica dopo la partita col Napoli . La motivazione del giudice sportivo è stata: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quinta sanzione); per avere inoltre, al 38° del secondo tempo, a gioco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria”. Favasuli salterà dunque la Supercoppa Primavera, in programma domani alle 20.45, e tre giornate di campionato. Lo riporta Sportitalia.

