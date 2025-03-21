Parla l'agente di Favasuli: "La Fiorentina lo tiene d'occhio. Tante richieste in B, ma Bari è la sua priorità"

Alessandro Buccieri, agente di Costantino Favasuli, ha rilasciato un'intervista a PianetaBari.com, commentando l'esperienza del giovane esterno destro del 2004 in Serie B con la maglia biancorossa, in...

Alessandro Buccieri, agente di Costantino Favasuli, ha rilasciato un'intervista a PianetaBari.com, commentando l'esperienza del giovane esterno destro del 2004 in Serie B con la maglia biancorossa, in prestito dalla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Lo step in più che deve fare? Lui è al secondo campionato professionistico vero, l’anno scorso per di più si è fatto male. Qui sta trovando continuità, se l’è ricavata facendosi trovare pronto. Per il suo ruolo e per le caratteristiche, per emergere gli mancherebbero quei tre o quattro gol a campionato che magari arriveranno. Favasuli in Primavera li aveva e può ripetersi anche fra i grandi.

Durante l’estate c’erano diverse squadre su di lui, poi ha scelto Bari ed è stata una decisione personale. Ha inciso tanto aver giocato qui ai playout davanti a quel pubblico, poi questa è una città importante, lui ha la testa per poter essere un giocatore di livello. La Fiorentina lo tiene sempre sott’occhio. Il Bari ha un diritto di riscatto, come potete immaginare le richieste arrivano anche da altri club in B. Il Bari però è la scelta prioritaria, non avrebbe difficoltà ad accettare la permanenza".