Costantino Favasuli è pronto a fare ritorno alla Fiorentina. Secondo Tuttosport il Bari avrebbe deciso di non esercitare il riscatto dell’esterno di proprietà del club viola, che in Puglia ha collezionato 30 presenze e segnato 1 gol. Adesso la dirigenza viola dovrà programmare il suo futuro, visto che sulla fascia sinistra non manca la concorrenza. Su di lui c’è il Monza.